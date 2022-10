Lissabon - Der Eigentümer des französischen Meisters Paris St. Germain um Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi plant eine anteilige Übernahme des portugiesischen Erstligisten Sporting Braga.

Wie die beiden Parteien am Dienstag bekannt gaben, wird die katarische Beteiligungsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI) 21,67 Prozent des aktuellen Tabellendritten der portugiesischen Liga erwerben.

SC Braga folgt auf KAS Eupen

In einer Mitteilung des Klubs begrüßte dieser "mit Begeisterung die Aufnahme von QSI in seine Aktionärsstruktur". Die Übernahme würde es PSG ermöglichen, junge Talente in einem verbündeten Verein zu entwickeln. Der SC Braga ist nach dem belgischen Erstligisten KAS Eupen bereits der zweite europäische Verein, der in den Besitz von PSG gelangt.

Mehrere große europäische Vereine wie Manchester City als Kopf der City Group oder die Red-Bull-Teams aus Leipzig und Salzburg setzen auf solche Partnervereine, um Talente zu entwickeln und Spieler auszutauschen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.