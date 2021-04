Paris - Paris St. Germain hat die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München locker gewonnen.

Der französische Fußball-Meister gewann mit den Nationalspielern Thilo Kehrer und Julian Draxler bei Racing Straßburg souverän mit 4:1 (3:0). Mit 66 Punkten bleibt PSG als Zweiter hinter dem OSC Lille (69), der bereits am Freitag 2:0 (0:0) in Metz gewonnen hatte.

Mbappe trifft zur Führung

Der schon am Mittwoch im Hinspiel gegen München zweimal erfolgreiche Kylian Mbappe (16.) eröffnete im Elsass den Torreigen, nach Treffern von Pablo Sarabia (27.) und Moise Kean (45.) stand es schon zur Pause 3:0. Moise Sahi Dion (63.) verkürzte für Straßburg, ehe Leandro Paredes (79.) wieder den alten Abstand herstelle.

Paris empfängt am Dienstag (21.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) die Bayern. Das Hinspiel in München hatte PSG mit 3:2 gewonnen. Der in München überragende Torhüter Keylor Navas wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Die Gründe blieben zunächst unklar.

