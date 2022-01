Paris/München - Nach seiner Corona-Infektion bekommt Lionel Messi von Paris Saint-Germain nun Gegenwind.

Laut französischer Medien erfuhr PSG-Coach Mauricio Pochettino erst über Dritte von der Corona-Infektion Messis. Der ehemalige PSG-Star Jerome Rothen, von 2004 bis 2009 im PSG-Dress aktiv, bezeichnete Messis Verhalten als "schockierend".

Diese Aktion sei eine Ohrfeige von Messi für seinen Coach. "Man muss seinen Trainer immer respektieren, das wurde mir in Clairefontaine (Leistungszentrum des französischen Fußballverbands FFF, Anm. d. Red.) beigebracht", sagte Rothen bei "RMC".

Rothen: "Pochettino wird von Messi nicht respektiert"

Das eindeutige Fazit des 43 Jahre alten Rothen zur Causa Messi: "Pochettino wird von Lionel Messi nicht respektiert. Der einzige, der ihn meiner Meinung nach stark respektiert, ist Kylian Mbappé, und bei den anderen Spielern spüre ich gar nichts." Doch ohne Respekt für den Trainer könne es auch keinen Erfolg geben, so Rothen. Darunter habe "PSG in den letzten Jahren sehr gelitten".

Messi hatte sich in der Winterpause in seiner argentinischen Heimat mit Corona infiziert. Dabei war zu sehen, wie Messi in Rosario ein Konzert besuchte. In bislang 16 Partien gelangen Messi sechs Treffer für den französischen Spitzenklub.

