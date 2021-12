Paris (SID) - Viele Chancen, keine Tore: Der französische Fußball-Spitzenklub Paris St. Germain ist in der Ligue 1 nicht über ein 0:0 gegen OGC Nizza hinaus gekommen. Die Pariser um den Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi konnten einige gute Gelegenheiten nicht in einen Treffer ummünzen. Trotzdem bleibt PSG mehr als souverän an der Spitze der Ligue 1, der Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille beträgt zwölf Punkte.

PSG, das zuvor vier Ligasiege in Serie gefeiert hatte, musste im Duell mit dem neuen Tabellenvierten auf den verletzten Superstar Neymar verzichten. Kylian Mbappe (64.) vergab nach Zuspiel von Messi die beste Gelegenheit.