München - Wieder einmal sorgt Neymar für einen Aufreger! Beim Testspiel zwischen Paris Saint Germain und Gamba Osaka fiel der Brasilianer erneut negativ auf.

Was war passiert? In der 30. Spielminute beim Stand von 1:0 drang Neymar auf der linken Seite in den Strafraum ein, setzte zur Flanke an, zog den Ball zurück und ging in der Folge sehr theatralisch zu Boden - allerdings ist auf den Bildern nicht zu sehen, dass Gegenspieler Genta Miura ihn überhaupt touchiert.

Neymar during a preseason game in Japan 😬



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/1VUHLEcDcp — B/R Football (@brfootball) July 25, 2022

Schwalben-Neymar wird belohnt

Eine Schwalbe in einem Freundschaftsspiel? Offenbar sind Gegenspieler und Schiedsrichter nicht einmal in Vorbereitungsspielen vor dem 30 Jahre alten Ausnahmetalent sicher. Denn zum Entsetzen Gamba Osakas erhielt der PSG-Star tatsächlich einen Strafstoß für diese Aktion.

Neymar even dives in friendliespic.twitter.com/FLFbmTC2oc — Troll Football (@TrollFootball) July 25, 2022

Den Ruhm ließ sich Neymar dann auch nicht nehmen und trat höchstselbst vom Punkt an. Die Folge: 2:0 für den französischen Hauptstadt-Klub. Am Ende war es ein standesgemäßer 6:2-Sieg für die Pariser. Doch was bleibt, ist die Schwalbe des Offensivstars. Denn viele Fans haben sich in den sozialen Medien über die Showeinlage des Brasilianers echauffiert.

Neymar provoziert weiter

Neymar selbst wollte davon offensichtlich gar nichts hören und provozierte nach dem Spiel sogar weiter. Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild vom Jubel mit der Caption: "Grimasse für die Hater". Ob sich der Ex-Barca-Kicker damit einen Gefallen getan hat?

✋🏽😜🤚🏽 careta pros HATE 😂😂😂😂 pic.twitter.com/GgPmMTlPUt — Neymar Jr (@neymarjr) July 25, 2022

