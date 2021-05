München/Paris - Paris Saint-Germain ist es offenbar gelungen, Superstar Neymar zu halten. Wie mehrere Medien, unter anderem "L'Equipe", übereinstimmend berichten, hat der Brasilianer seinen ursprünglich bis Sommer 2022 laufenden Vertrag bis 2026 verlängert.

Noch am heutigen Samstag soll eine offizielle Mitteilung von Seiten des Vereins folgen.

Neymar, der 2017 für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt gewechselt war, wurde zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr nach Katalonien in Verbindung gebracht.

Neymar: "Fühle mich viel besser als in den vorherigen Saisons"

Nach der Champions-League-Finalteilnahme in der vergangenen Saison (0:1 gegen den FC Bayern) sowie dem Halbfinal-Aus in der laufenden Spielzeit gegen Manchester City scheint der 29-Jährige aber bei seinem aktuellen Arbeitgeber eine langfristige Perspektive zu sehen. "Ich bin glücklich hier und fühle mich viel besser als in den vorherigen Saisons", sagte Neymar kürzlich auf einer seiner raren Pressekonferenzen.

Wie die "Daily Mail" berichtet, lässt sich der Offensivkünstler seine Dienste auch fürstlich entlohnen: Pro Jahr soll Neymar 30 Millionen Euro verdienen.

