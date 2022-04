Eindhoven/München - Mit einem breiten Strahlen und einem lauten Schrei sowie der niederländischen Pokaltrophäe in der Hand präsentierte sich Mario Götze seinen Followern in den sozialen Netzwerken.

Der Weltmeister von 2014 gewann am Sonntag mit der PSV Eindhoven den niederländischen Pokal durch einen 2:1-Erfolg im Finale gegen Erzrivale Ajax Amsterdam. Für Götze war es der erste bedeutende Titel mit dem Eredivisie-Klub, seit seinem Wechsel dorthin.

Zuletzt hatte er 2017 mit Borussia Dortmund den DFB-Pokal gewonnen. Der niederländische Supercup, den PSV in diesem Jahr holte, dürfte für Götze nicht wirklich als Trophäe zählen, da dort nur ein Spiel ausgetragen wird.

Schmidt lobt: "Was ich heute gesehen habe, ist unglaublich"

Der scheidende Eindhoven-Trainer Roger Schmidt war daher auch völlig begeistert von der Leistung seiner Mannschaft, die noch am Donnerstagabend aus der Conference League ausgeschieden war. "Ich bin sehr stolz, Coach dieser Mannschaft zu sein. Was ich heute gesehen habe, ist unglaublich", erklärte Schmidt nach der Partie.

Erstmals seit 2012 konnte die PSV wieder den Pokal für sich entscheiden und vermieste Ajax damit nicht nur den dritten Triumph in Serie, sondern auch die Chance auf das Double. "Ich mag diese Mannschaft und was sie heute gezeigt hat", lobte der deutsche Trainer seine Schützlinge, die nach einem 0:1-Rückstand zur Pause, in Halbzeit zwei noch die Partie drehten.

"Sich auf diese Weise aufzuraffen, ist wirklich phänomenal", meinte der 55-Jährige, der laut Medienberichten in der kommenden Saison Benfica Lissabon übernehmen soll.

Holt PSV das Double?

Mit dem Pokal-Titel hat sich Schmidt bereits ein Abschiedsgeschenk gesichert, doch auch die Meisterschaft ist noch in Reichweite. Fünf Spieltage vor Schluss liegt die PSV nur vier Zähler hinter Ajax und könnte dem Rivalen, mit etwas Hilfe, auch noch den zweiten nationalen Titel streitig machen.

Es wäre der Märchen-Abschied, von dem wohl jeder Trainer träumt. Aber auch Götze äußerte sich unlängst etwas kryptisch zu seiner Zukunft. Es sei ein offenes Geheimnis, dass für ihn beim Wechsel Schmidt und dessen Konzept einen maßgeblichen Einfluss gehabt hätten, sagte der 29-Jährige der "Sports Illustrated". 2020 kam er als vereinsloser Spieler ablösefrei zum Eredivisie-Team, doch der Weltmeister von 2014 träumt vom Titel in der Champions League.

"Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte", erklärte Götze. Deswegen wolle er in Europa auf dem höchsten Niveau spielen - "vorzugsweise in Italien oder Spanien. Die Premier League mit ihrer extrem ausgeglichenen Liga reizt mich auch."

So könnten im kommenden Jahr weitere Jubelbilder auf den Kanälen Götzes in den sozialen Medien auftauchen, doch ob er darauf noch die PSV-Farben tragen wird, ist offen.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.