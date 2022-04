München - Der Nachfolger von Franco Foda steht fest: Ralf Rangnick übernimmt den Trainerposten bei Österreichs Nationalmannschaft. Das teilte der Österreichische Fussballverband (ÖFB) offiziell mit. Rangnock erhält in Österreich einen Vertrag bis 2024, der sich bei einer Qualifikation für die EM 2024 automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA verlängern wird.

Nach der verpassten Weltmeisterschaft in Katar soll Rangnick also die Qualifikation für die kommende Europameisterschaft schaffen. Seinen ersten Einsatz als Trainer hat er im Juni in der Nations League gegen Kroatien.

Für den Deutschen ist es nach seinem Engagement als Sportdirektor bei RB Salzburg zwischen 2012 und 2015 der zweite Job im österreichischen Fußball. Sein aktuelles Traineramt bei Manchester United gibt Rangnick nach dem letzten Spieltag der Premier League an Erik ten Haag ab.

Den "Red Devils" bleibt er wohl trotz seines neuen Jobs erhalten. "Was ich sagen und bestätigen kann, ist, dass ich definitiv nach der Saison und für die nächsten zwei Jahre meine Beraterrolle fortsetzen werde", sagte Rangnick nach dem Spiel gegen Chelsea am Donnerstagabend dem Sender "Sky Sports".

Mehr in Kürze...

