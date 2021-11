St. Etienne (SID) - Der spanische Fußballstar Sergio Ramos feiert am Sonntag sein lang ersehntes Debüt für das Starensemble von Paris St. Germain. Der 35-Jährige, der im Sommer von Real Madrid zum Ligue-1-Tabellenführer gewechselt war, steht bei der Partie bei der AS St. Etienne (13.00 Uhr/DAZN) in der Startelf. Der Innenverteidiger fiel wochenlang mit einer Wadenverletzung aus.

"Er ist seit zwei Wochen im Kader und braucht jetzt Spiele, um sich an die neue Liga zu gewöhnen", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino.

Der Welt- und Europameister Ramos war im Sommer im Zuge einer großen Transferoffensive nach Paris gekommen. Der Klub verpflichtete neben dem Spanier unter anderem noch Superstar Lionel Messi und Italiens EM-Keeper Gianluigi Donnarumma.