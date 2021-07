Imst (SID) - Neuzugang Rani Khedira hat mit seinem Tor die Weichen für den 2:0 (1:0)-Testspielsieg des Fußball-Bundesligisten Union Berlin im österreichischen Imst gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza gestellt. Der Bruder des 2014er-Weltmeisters Sami Khedira (zuletzt Hertha BSC) war in der 15. Minute erfolgreich. Robin Knoche (53.) erhöhte auf 2:0.

Am Freitag hatten die Eisernen gegen Dynamo Kiew 1:1 (1:0) gespielt. Bis zum Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal am 8. August bei Drittligist Türkgücü München bestreitet der 1. FC Union noch ein weiteres Vorbereitungsspiel. Am 31. Juli treten die Köpenicker gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao an.