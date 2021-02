München – Ein Spruch, den Hansi Flick im vergangenen Sommer tätigte und den vor allem Karl-Heinz Rummenigge gerne und regelmäßig wiederholt, lautet wie folgt: "Der Erfolg ist kein Besitz, er ist nur gemietet, und die Miete wird jeden Tag fällig." Ein Satz, der übrigens noch vor dem Gewinn der Champions League fiel.

Ein halbes Jahr später hat der FC Bayern eine historische Spielzeit mit einiger Verspätung in der Wüste von Katar endgültig vergoldet. Mit dem 1:0-Sieg gegen die UANL Tigres aus Mexiko darf sich der Rekordmeister seit Donnerstagabend nicht nur FIFA-Klubweltmeister nennen, sondern auch Sextuple-Sieger: alle sechs möglichen Titel binnen einer Saison gingen nach München.

Die einzige Mannschaft, die dieselbe Ausbeute vor den Bayern schon einmal erreichte, war der FC Barcelona. 2009, unter Trainer Pep Guardiola, mit Lionel Messi, Xavi, Thierry Henry, Andres Iniesta – einer legendären Truppe.

Wenn es um die Wurscht geht, ist der FC Bayern da

Nun sollte man sich mit der Einordnung in derartige Superlative unter normalen Umständen etwas Zeit nehmen. Doch auch, wenn die aktuelle Bayern-Mannschaft freilich noch nicht die folkloristischen Heldenerzählungen umwehen wie die dreifachen Landesmeisterpokalsieger aus den Siebzigern oder die mit neuzeitlichen Ikonen gespickten 2013er Bayern: Die Münchner haben in diesem Jahr Geschichte geschrieben, diese Mannschaft wird als eine der größten in die Klubgeschichte eingehen.

Denn obwohl es bei der Erfolgsmiete in letzter Zeit hier und da einen kleinen Zahlungsrückstand gab: Wenn es um Pokale, Titel und die Wurscht geht, ist diese Mannschaft da; mit Manuel Neuer, einem der besten Torhüter der Geschichte, mit Weltfußballer Robert Lewandowski und mit einer Generation an Erfolgshungrigen, deren Anführer Joshua Kimmich kürzlich von Oliver Kahn (eigentlich selbst dem Epitom des Gewinnen-Wollens) attestiert bekam, noch ehrgeiziger zu sein als der Titan.

Flick: Mehr Titel als Niederlagen

Und natürlich mit Trainer Hansi Flick. Der übernahm im November 2019 eine planlose Mannschaft von seinem Vorgänger Niko Kovac, der seiner eigenen Truppe die Qualität absprach, mit den Großen in Fußball-Europa mithalten zu können. Der Ausgang ist bekannt. Die Münchner gewannen sechs Trophäen – in einem Zeitraum, in dem das Team ganze fünf Pflichtspiele verlor.

Alleine diese surreale Statistik zeigt, dass die aktuelle Bayern Mannschaft nicht nur die an Titeln gemessen erfolgreichste der Geschichte ist. Sondern vielleicht auch die beste.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.