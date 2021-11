München - Beim österreichischen Pokalspiel zwischen dem TSV Hartberg und Blau-Weiß Linz kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, der zu einem Spielabbruch führte. Gäste-Stürmer Raphael Dwamena brach in der 20. Minute auf dem Spielfeld zusammen.

Der 26-jährige Ghanaer spielt schon seit längerer Zeit wegen anhaltender Herzprobleme mit einem Defibrillator, dieser half ihm auch beim Spiel in Hartberg.

"Ich habe vom Defibrillator einen Elektroschock bekommen. Das tut schon weh und reißt dich von den Beinen. Aber ich bin nicht kollabiert", sagte Dwamena bei "Servus TV" zu den Ereignissen in Hartberg. "Sein 'Defi' hat insgesamt vier Mal regulierend eingegriffen", ergänzte der Linzer Sportdirektor Tino Wawra.

Herzprobleme bei Brighton-Medizincheck diagnostiziert

Trotz des dramatischen Vorfalls will der Angreifers seine Karriere fortsetzen. "Ich will in den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen wieder einen Check machen lassen. Wenn alles okay ist, bin ich wieder auf dem Platz und spiele. Ich habe immer ohne Probleme gespielt. Jetzt gab es halt einmal einen Vorfall. Ich kann es aber nicht selber entscheiden", sagte Dwamena.

Die Herzrhythmusstörungen wurden einst bei einem Medizincheck beim englischen Premier-League-Klub Brighton diagnostiziert. Dorthin sollte Dwamena damals von seinem Ex-Klub FC Zürich aus wechseln. Der Transfer scheiterte aber aufgrund der Herzprobleme.

Erneute Probleme nach Levante-Wechsel

Später wechselte Dwamena für kolportierte sechs Millionen Euro Ablöse nach Spanien zu UD Levante, wo er aber nach kurzer Zeit schon wegen der wieder aufgetretenen Herzrhythmusstörungen ausfiel und sich so nie durchsetzen konnte. Auch später bei Leihverein Real Saragossa hatte er mit Herzprobleme zu kämpfen. Über den dänischen Klub Vejle Boldklub landete Dwamena im Sommer 2021 dann beim österreichischen Zweitligisten Blau-Weiß Linz.

Beim Medizincheck vor dem Transfer zu den Oberösterreichern soll es laut Klubangaben keine Auffälligkeiten gegeben haben, die den Verein von einer Verpflichtung zurückschrecken ließen.

