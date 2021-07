München - Dem französischen Fußballverband droht der nächste Skandal. Nachdem es bereits während der Europameisterschaft zu diversen Zerwürfnissen kam, sorgt nun ein Video für Aufsehen.

In den Sozialen Netzwerken kursiert ein Clip, der die beiden Nationalspieler Ousmane Dembele und Antoine Griezmann zeigt. In dem Film äußert sich Dembele, der das Video offenbar selbst aufgenommen hat, rassistisch über Asiaten.

Zu sehen ist der frühere Dortmunder nicht, lediglich Griezmann befindet sich im Bild. Die beiden Barca-Profis beobachten dabei asiatisch aussehende Männer, die versuchen, einen Fernseher zu reparieren. Das T-Shirt eines der Männer lässt darauf schließen, dass es sich um Angestellte des Hotels handelt.

Auch die Entschuldigung des Barcelona-Stars sorgt nun für Aufsehen.

Entschuldigung sorgt für Kopfschütteln

Über Instagram veröffentlichte der 24-Jährige einen Text, in dem er sich für das zuvor aufgetauchte Video entschuldigt. "In den vergangenen Tagen tauchte in den sozialen Medien ein Video von mir auf. Das Video wurde zwar in Japan aufgenommen, doch es hätte an jedem Ort der Welt stattfinden können, ich hätte mich in der gleichen Art und Weise geäußert."

"Ich wollte mich nicht gegen irgendeine bestimme Community äußern. Ich tendiere dazu, diese Sprache mit meinen Freunden und privatem Umfeld zu benutzen, egal wo diese her sind", schrieb er. Besonders der letzte Satz sorgte in den sozialen Medien für eine erneute Welle an der Kritik. So war hier der Haupttenor, dass es seine rassistischen Äußerungen nicht besser machen würde, wenn er diese auch im privaten Bereich benutzen würde.

"Ich verstehe natürlich, dass sich die Leute nach Veröffentlichung des Videos angegriffen fühlen. Deshalb will ich mich in aller Form bei ihnen entschuldigen", erklärte er abschließend. Auch der in dem Video zu sehende Antoine Griezmann bat über Twitter um Entschuldigung.

"Ich habe mich immer gegen jede Form von Diskriminierung eingesetzt. In den letzten Tagen wollten mich einige Leute als den Mann ausgeben, der ich nicht bin", so der 30-Jährige: "Ich weise die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück und es tut mir leid, wenn ich meine japanischen Freunde beleidigt habe."

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Der FC Barcelona äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Dembele macht sich über Asiaten lustig

Dembele macht sich im Verlauf des Clips über das Aussehen der Asiaten lustig. "All diese hässlichen Gesichter, nur damit du PES (Pro Evolution Soccer) spielen kannst, schämst du dich nicht?", sagt er in Richtung von Griezmann, der wiederum nur mit einem Lachen antwortet.

Und es geht noch weiter. Dann fügt Dembele hinzu: "Was ist das für eine rückständige Sprache? Seid ihr in eurem Land technologisch fortgeschritten oder nicht?"

Wann genau die Aufnahme gemacht wurde, bleibt unklar. Bei der laufenden Europameisterschaft scheint sie in jedem Fall nicht entstanden zu sein, was sich bereits anhand der Frisur von Griezmann erkennen lässt.

Clip nicht bei EM entstanden

Auch ob beide mit der französischen Nationalmannschaft unterwegs waren, ist nicht bekannt. In den sozialen Medien, in denen das Video unter dem Hashtag #StopAsianHate diskutiert wird, wird darüber spekuliert, dass der Clip rund zwei Jahre alt sein könnte. 2019 verbrachten die beiden Sportler, die privat gut befreundet sind, mit dem FC Barcelona einen Teil ihrer Sommervorbereitung in Japan.

Offizielle Äußerungen seitens des Vereins oder des französischen Verbands gibt es noch nicht.

Nach dem vorzeitig Ausscheiden bei der EM, den Streitereien und Undiszipliniertheiten kommt der Film für die "Equipe Tricolore" aber zur Unzeit.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.