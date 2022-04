Madrid - Spaniens Rekordchampion Real Madrid marschiert dem 35. Meistertitel der Klub-Geschichte entgegen. Die Blancos gewannen am Samstagabend das kleine Stadtderby gegen den FC Getafe 2:0 (1:0) und liegen damit zwölf Punkte vor dem FC Sevilla.

Sevilla hatte bereits am Freitag 4:2 gegen den FC Granada gewonnen. Aussichtsreichster Verfolger ist allerdings der FC Barcelona, der mit 15 Punkten Dritter ist, aber zwei Spiele weniger als Erzrivale Real bestritten hat. Der Europa-League-Gegner von Eintracht Frankfurt tritt drei Tage nach dem 1:1 in Hessen am Sonntag bei UD Levante an.

Reals Trainer Carlo Ancelotti gönnte Ex-Nationalspieler Toni Kroos nach dem 3:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea eine Pause. Casemiro (38.) und Lucas Vazquez (68.) waren für die Hausherren erfolgreich.

Bayern-Gegner Villarreal verpasst den Sieg

Der FC Villarreal hatte zuvor eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München mit einer B-Elf verpasst. Trainer Unai Emery tauschte beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao nach dem 1:0-Hinspielerfolg gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister aber alle elf Spieler aus.

Raul Garcia (43.) brachte die Gäste in Führung. Alfonso Pedraza (60.) glich für den Europa-League-Sieger, der am Dienstag in München gastiert, aus.

