Kylian Mbappe ist mit einem Marktwert von 160 Millionen Euro der zweitwertvollste Spieler der Fußballwelt. Und soll für einen irrwitzig hohen Deal zu Real Madrid wechseln.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" schreibt, haben die "Königlichen" bereits einen Plan aufgestellt, wie und wann sie Mbappe für einen Wechsel zu Real gewinnen wollen.

Real-Legende Guti sagte im Bericht über einen möglichen Mbappe-Wechsel: "Die besten Spieler müssen bei Real Madrid sein."

Real Madrid: Guti rät Mbappe zu Wechsel nach Madrid

"Ich denke, Mbappe ist ein Spieler, der für Real gemacht wurde, und wenn er das tun will, was Messi und Cristiano Ronaldo getan haben, muss er für Real Madrid spielen, weil er es nicht für PSG schaffen wird", sagte Guti.

Madrid müsse ihn jetzt sofort holen, betonte er: "Es gibt gute Spieler auf dem Markt, aber keinen wie ihn. Ja, Haaland vielleicht, aber eine Stufe darunter. Mbappe ist einzigartig. Nur er kann Madrid das geben, was Messi Barcelona oder Ronaldo gegeben hat. Niemand anders", führte Guti weitere Gründe auf, warum Mbappe seiner Meinung nach zu Real Madrid wechseln sollte.

Eigentlich steht der 24 Jahre alte Stürmer noch bis 2025 beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain unter Vertrag. Erst im vergangenen Sommer hatte der französische Nationalspieler sein Arbeitspapier bei PSG neu – und zu schier unglaublichen Konditionen – verlängert. Mbappes Vertrag ist laut des Berichts ein fixer Zwei-Jahres-Vertrag bis 2024, das dritte und letzte Jahr ist als Option für den Stürmer ziehbar.

Mbappes Vertrag haben die Madrilenen laut des Berichts aber bereits in ihren möglichen Transferplänen für einen Wechsel berücksichtigt.

Real Madrid: Mbappes Mega-Vertrag offenbar kein Problem

Mbappes aktueller Kontrakt in Paris hat ein enormes Gesamtvolumen: Angeblich verdient der Stürmer mit seinem aktuellen Drei-Jahres-Vertrag 72 Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr. Dazu kommen pro Jahr 60 Millionen Euro an fixem Handgeld, die Paris dem 24-Jährigen für die nächsten drei Jahre zahlen muss. Zusätzlich kassiert Mbappe angeblich einen "Treue-Bonus" zwischen 70 und 90 Millionen Euro pro erfülltem Vertragsjahr.

All diese Zahlungen zusammengerechnet, plus eine mögliche Ablöse-Zahlung im dreistelligen Millionenbereich, die Real Madrid wahrscheinlich für die Tormaschine leisten müsste, könnte dem Medienbericht zufolge ein Transfer-Paket im Milliarden-Bereich bedeuten.

Wie die "Gazzetta" schreibt, habe Real all diese Vertrags-Hürden berücksichtigt und würde sie nehmen, um Mbappe nach Madrid zu holen.

Real Madrid schmiedet Wechsel-Plan für Stürmerstar

Ein Transfer Mbappes zu Real Madrid ist laut des Berichts aber wohl erst für 2024 geplant.

Dann ist der PSG-Star in seinem letzten Vertragsjahr in Paris – und könnte selbst entscheiden, ob er die Option für ein weiteres Jahr in seiner Geburtsstadt zieht, oder wechselt.

Aktuell scheint Real Madrid im Sturmzentrum sowieso bestens aufgestellt: Karim Benzema, immerhin amtierender "Ballon D'Or"-Gewinner, sorgt bei den "Königlichen" für die Tore.