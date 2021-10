München - Der AFC Wrexham ist der drittälteste noch existierende Fußballklub der Welt. Gegründet 1864 dümpeln die "Red Dragons" in der fünften englischen Liga. Sportlich und finanziell geht es seit Jahren nur ums Überleben. Einen Titel gab es in Wrexham überhaupt noch nie.

Spätestens seit dieser Woche ist die 66.000-Einwohner Stadt im Nordosten von Wales aber jedem Fußball-Fan im Vereinigten Königreich bekannt. Die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney haben den maroden Klub gekauft und wollen ihn in eine "globale Macht" transformieren. Am Wochenende statteten beide Schauspieler dem "Racecourse Ground" erstmals einen Besuch ab.

Reynolds und McElhenney: Gekommen, um zu bleiben

Große Schilder mit dem Schriftzug "Ausverkauft" hingen an den Eingangstoren. 10.000 Fans des AFC Wrexham zwängten sich ins Stadion, um die Neuen zu begrüßen.

Reynolds und McElhenney hatten den Klub bereits Anfang des Jahres übernommen. Aufgrund der Pandemie und von Terminengpässen war erst jetzt ein Antrittsbesuch möglich. Bei der Vorstellung – frenetischer Jubel auf den Rängen. Denn die Hollywood-Stars sind gekommen, um zu bleiben, wie sie beteuern.

"Die Tradition, das Erbe, die Geschichte nicht nur dieser Gemeinde, sondern auch dieses Klubs ist uns nicht entgangen. Sie liegt uns unglaublich am Herzen. Danke, dass ihr uns euer Herz geöffnet habt. Es bedeutet uns die Welt. Wir sind sehr dankbar", rief Reynolds bei der Vorstellung auf dem Rasen in die Menge.

AFC Wrexham seit 2011 in Fanbesitz

Seit 2011 gehörte der Klub einer von Fans gegründeten Stiftung. Spencer Harris, der heutige Vize-Präsident, war lange Zeit einer der Direktoren. Als ihm vor gut einem Jahr ein Mittelsmann ein Kaufangebot unterbreitete, war Harris laut "BBC Sport Wales" nicht bewusst, wer sich genau dahinter verbirgt. Auch wenn es für einen Fünftligisten etwas ungewöhnlich war, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen.

Im September 2020 platzte dann die Bombe. Die Mitglieder der Stiftung – allesamt Fans des Klubs – stimmten mit überwältigenden 98,6 Prozent für den Verkauf. "Wir mussten diesen Deal unbedingt an Land ziehen, solange es möglich war. Und ich bin überglücklich, dass uns das gelungen ist", freute sich Harris.

Als die Spieler des AFC Wrexham vom Sensationsdeal erfuhren, glaubten sie zunächst an einen Scherz. "Es ging mir wahrscheinlich wie jedem. Zuerst denkst du: Nein, niemals. Aber es ist vielleicht eine riesige Chance für den Klub. Es wird sicher noch eine Weile dauern bis sich alles eingespielt hat. Aber es wäre gelogen, wenn man behaupten würde, es sei nicht spannend", sagte Kapitän Shaun Pearson.

Klub-Kauf war eine Instagram-Idee

Doch wie kommen zwei Schauspieler überhaupt auf die Idee einen Fußballklub zu kaufen? Und warum fiel die Wahl ausgerechnet auf einen kriselnden Klub mitten im Nirgendwo? Wie beide erzählen, war Corona schuld daran.

Irgendwann während der Pandemie kontaktierte Reynolds McElhenney via Instagram. Persönlich kannten sich beide bis dato nicht. Es entstand eine Art Brieffreundschaft, bis McElhenney eines Tages die verrückte Idee zur Sprache brachte. Das Duo machte sich auf die Suche nach dem perfekten Klub und stieß dabei eben auf Wrexham. Das Familiäre, der Fanbesitz, der Zusammenhalt überzeugte das Duo.

"Es ging nicht nur darum, einen Fußballverein in der fünften Liga zu kaufen, sondern wirklich an einer Gemeinschaft zu arbeiten, die den Verein umgibt. Und sich in der Gemeinschaft um den Verein herum zu engagieren und diese zu vergrößern. Das hat mich wirklich fasziniert", so Reynolds im Interview mit der "Men's Health".

Premier League als Ziel

Dass der Erfolg nicht über Nacht kommen wird, ist den Neu-Investoren klar. Die Ziele sind dennoch ehrgeizig. "Wir würden lügen, wenn wir behaupten würden, der Traum ist nicht die Premier League." McElhenney träumt sogar schon vom Aufstieg in die vierte Liga (League Two) in dieser Saison.

Doch davon ist der AFC mit Platz zehn derzeit weit entfernt. Reynolds und McElhenney waren beim 2:3 bei Maidenhead United und beim 1:1 gegen Torquay United hautnah dabei und erlebten die "Red Dragons" einigermaßen zahnlos.

Wrexham: Doku in Planung

Doch was wäre es für eine filmreife Geschichte, wenn ein erfolgloser Verein aus einer strukturschwachen Gegend in ein paar Jahren zum Premier-League-Klub aufsteigt? Wäre das nicht sogar eine TV-Serie wert?

Schon jetzt arbeiten Reynolds und McElhenney in Kooperation mit dem US-Sender FX an der Dokumentation "Welcome to Wrexham". In Wales waren die Kameras bereits überall dabei. Und wer weiß, vielleicht war es ja der Anfang eines hollywoodreifen Happy Ends.

Carolin Blüchel

