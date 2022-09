Köln - Der FC Barcelona hat in der spanischen La Liga seinen dritten Sieg in Folge gefeiert. Robert Lewandowski bereitete beim FC Sevilla das 1:0 durch den brasilianischen Nationalspieler Raphinha vor (21.), das 2:0 besorgte der Pole dann noch vor der Pause selbst (36.). Eric Garcia erzielte kurz nach Wiederanpfiff den 3:0-Endstand (50.).

In der 62. Minute vergab Lewandowski in aussichtsreicher Position die große Chance zum 4:0, ehe er kurze Zeit später durch Ansu Fati ersetzt wurde (74.). Trainer Xavi gönnte dem Polen eine Pause zum Durchschnaufen. Am Mittwoch bestreiten die Katalanen in der Champions League ihren Auftakt gegen Viktoria Pilsen, bevor sie am 13. September zum Auswärtsspiel zum FC Bayern München fahren.

Real Madrid ringt Real Betis nieder

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat im LaLiga-Spitzenspiel gegen Betis Sevilla Schwerstarbeit leisten müssen.

Am Ende stand ein erkämpfter 2:1 (1:1)-Erfolg gegen die Andalusier. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel rangieren die Königlichen weiter auf Platz eins, an Betis vorbei schob sich der FC Barcelona durch ein 3:0 (2:0) beim Stadtrivalen FC Sevilla auf Platz zwei vor.

Der Brasilianer Vinicius Junior (9.) erzielte das Führungstor für die Madrilenen, die Vorarbeit leistete der Ex-Münchner David Alaba. Sergio Canales (17.) konnte für Sevilla egalisieren, Rodrygo (65.) traf zum Siegtor. Toni Kroos (80.) und Antonio Rüdiger (90.+1) wurden bei Real jeweils eingewechselt.

