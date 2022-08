Köln (SID) - Der langjährige Bayern-München-Boss und einstige deutsche Fußball-Nationalmannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge sieht seinen Ex-Klub Inter Mailand als Favorit auf den Scudetto in der neuen Serie-A-Saison in Italien an. "Inter hatte sich in der abgelaufenen Saison nicht als Meister bestätigen können. Leider hat die Mannschaft wertvolle Punkte in einigen schwierigen Wochen verloren. So hat Milan die Meisterschaft gewonnen. Dabei hatte Inter schon im vergangenen Jahr die stärkste Mannschaft", sagte der 66-Jährige im Interview mit Gazzetta dello Sport.

Der ehemalige Weltklassestürmer begrüßte die Entscheidung des belgischen Stürmers Romelu Lukaku, zu seinem Ex-Klub Inter zurückzukehren. "Lukaku hat gut getan, dorthin zurückzukehren, wo er großen Erfolg hatte", betonte Rummenigge, der von 1984 bis 1987 drei Saisons lang bei Inter unter Vertrag gestanden hatte.

Eine Verstärkung für Rekordmeister Juventus Turin könnte Eintracht Frankfurts Filip Kostic sein, um den sich die Bianconeri derzeit bemühen. "Für Eintracht war Kostic ein wichtiger Spieler. Er ist schnell und technisch versiert. Eintracht tut alles, um ihn zu behalten, weil er sehr wichtig für die Mannschaft ist", äußerte Rummenigge.

"In Deutschland wird immer versucht, junge Spieler zu kaufen, um sie wachsen zu lassen, sie zu verkaufen und Geld zu verdienen. Ich glaube immer an die Mischung aus Jugend und Erfahrung. So haben wir bei FC Bayern Titel errungen. Angel Di Maria kann Juventus noch viel geben", meinte Rummenigge in Bezug auf den von Paris St. Germain zu Juve gewechselten 34-jährigen Argentinier.

Die Serie A startet am 13./14./15. August in die neue Saison.