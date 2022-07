München - Noch bevor Sadio Mane erstmals in einem Pflichtspiel für den FC Bayern München jubelt, ist er um eine prestigeträchtige Auszeichnung reicher. Der 30-Jährige wurde am Donnerstagabend in der marokannischen Hauptstadt Marrakesch als Afrikas Fußballer des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Um bei der Ehrung dabei sein zu können, hatte der Senegalese die US-Tour des deutschen Rekordmeisters vorübergehend verlassen. Zuvor war er beim 6:2 über DC United noch als Torschütze in Erscheinung getreten.

Mane behauptet sich gegen Ex-Teamkollege Salah

Bei der Wahl ließ Mane seinen langjährigen Liverpooler Sturmkollegen Mohamed Salah (Ägypten) und Senegals Nationalkeeper Edouard Mendy vom FC Chelsea hinter sich. Ausschlaggebend war unter anderem der Triumph im Afrika Cup in Kamerun, im Finale gegen Ägypten hatte Mane den entscheidenden Elfmeter zum 4:2 verwandelt, im Turnierverlauf erzielte er drei Tore.

Außerdem gewann Mane mit dem FC Liverpool den FA Cup und den Ligapokal - jeweils im Endspiel gegen den FC Chelsea, in der Champions League ging die Reise erst nach einem 0:1 gegen Real Madrid im Finale zu Ende. Zudem wurde die Meisterschaft trotz 92 Punkten hauchdünn verpasst, hier hatte Manchester City die Nase vorn.

Bereits 2019 war Mane zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden, damals vor Mohamed Salah und dem Algerier Riyad Mahrez. Rekordgewinner sind der Kameruner Samuel Eto'o und Yaya Toure (Elfenbeinküste) mit jeweils vier Auszeichnungen.

