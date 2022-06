München - Unfassbare Nachricht aus El Salvador: Schiedsrichter Jose Arnoldo Amaya ist bei einem Fußballspiel zu Tode geprügelt worden. Der 63-Jährige starb in einem Krankenhaus in San Salvador an den Folgen der brutalen Angriffe zuvor auf dem Platz.

Man "verurteile und lehne die physische Aggression ab, die dem Schiedsrichter von sogenannten Anhängern und Spielern während eines Spiels am Sonntag im Toluca-Stadion in San Salvador entgegengebracht wurde", hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Verbandes.

Augenzeugen zufolge hat Amaya einem Spieler offenbar die Gelbe Karte gezeigt, woraufhin der Amaya schlug und dafür vom Platz flog. Wie es weiter heißt, rastete der Spieler nach dem Platzverweis komplett aus und schlug auf den Schiedsrichter ein. Von einer Rudelbildung ist die Rede, auch davon, dass Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen und von Amaya nicht abgelassen wurde, nachdem er zu Boden ging.

"Ich habe am Telefon erfahren, was meinem Vater zugestoßen ist. Ich selbst war nicht auf dem Platz dabei. Ich habe nur gehört, dass mein Vater einen Spieler ermahnt hat, ihm Gelb gezeigt hat und der dann ausgerastet ist. Auf dem Weg ins Krankenhaus sah es schon nicht gut aus, wenig später ist er leider verstorben", wird sein Sohn Jairo von der Zeitung "Diario El Salvador" zitiert.

Polizei ermittelt

Wer für den Tod Amayas verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

"Was da passiert ist, verurteilen wir aufs Schärfste. Wir hoffen, dass die Behörden die Schuldigen für den Tod von Jose Arnoldo Amaya so schnell wie möglich finden", sagte Hugo Carillo, der Präsident des salvadorianischen Fußball-Verbandes.

