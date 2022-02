München - Wer kennt es nicht aus dem Amateurfußball? Ein hartes Foulspiel, aber der Schiedsrichter zeigt keine Gelbe Karte. Da kommt dann schnell mal ein Spruch von Spielern, Trainern oder Zuschauern wie: "Schiri, hast du deine Karten zuhause vergessen?"

Beim saudi-arabischen Ligaspiel zwischen Al-Ittihad Dschidda und Al-Faisaly Harmah hat der brasilianische Unparteiische Rodolpho Toski Marques seine Karten zwar glücklicherweise nicht zuhause vergessen, aber zumindest in der Kabine.

Vergessene Karten bleiben fast eine Halbzeit lang unbemerkt

Aufgefallen war das dem ansonsten so erfahrenen Schiedsrichter, der bereits Spiele in der südamerikanischen Copa Libertadores leitete, aber erst in der 37. Minute.

Da wollte der 34-Jährige nämlich nach einem Foulspiel im Mittelfeld erstmals in der Partie Gelb zeigen - aber er fand seine Karten einfach nicht.

Sichtlich verdutzt, griff Toski Marques zunächst in seine Brust-, dann in seine Hosentasche, doch nirgendwo war die Gelbe Karte zu finden. Er hatte sie tatsächlich in der Kabine liegen gelassen und musste so erst an die Seitenlinie, um sich quasi die Karten eines Assistenten zu besorgen. Erst dann konnte der brasilianische Schiedsrichter seinen Landsmann Ismael Silva aufseiten der Gäste die Gelbe Karte zeigen.

