Köln (SID) - Europas Top-Ligen werden an den Spieltagen rund um den Jahreswechsel der brasilianischen Fußball-Legende Pele gedenken. Die englische Premier League kündigte eine Applausminute sowie den Trauerflor für Spieler und Schiedsrichter an, in Italiens Serie A und der französischen Ligue 1 werden Schweigeminuten abgehalten.

Schon am Donnerstagabend hatte es in Spaniens La Liga eine solche vor dem Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Elche (2:0) gegeben.

Pele war am Donnerstagabend nach langer Krankheit verstorben, weltweit ist die Anteilnahme nach dem Tod des wohl besten Fußballers der Geschichte enorm.