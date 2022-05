München - Schlimme Szenen in der französischen Ligue 1. Nachdem die AS St. Etienne im Relegationsrückspiel an Auxerre scheiterte, stürmten hunderte vermummte Anhänger des Rekordmeister den Platz und randalierten.

Die warfen dabei Feuerwerkskörper, bengalische Feuer und weitere Pyrotechnik in Richtung der eigenen Spieler und der Polizei. Letztere reagierte mit dem Einsatz von Tränengas.

Spieler und Betreuer mussten sich wegen der starken Rauchentwicklung und mehrerer kleiner Brände in Sicherheit bringen und flohen in die Katakomben des Stadions.

Später kam es auch vor dem Stadion zu Ausschreitungen. Über Verletzte liegen noch keine Informationen vor.

Sportlich langweilig

Rein sportlich gesehen war das Spiel wegen aufregend. Nach 90 Minuten und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden - genau wie im Hinspiel. Im entscheidenden Elfmeterschießen gewann Auxerre mit 5:4 und steigt damit in die Ligue 1 auf.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.