München - Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Real-Legende Sergio Ramos von Madrid zu Paris St. Germain. Seitdem macht der Verteidiger vor allem mit ständigen Ausfällen auf sich aufmerksam.

In der Hinrunde stand der 35-Jährige nur bei vier Liga-Spielen auf dem Platz. Probleme bereitet ihm vor allem seine Wade. Nun soll bereits die nächste Hiobsbotschaft den Abwehrspieler erreicht haben. So berichtet "RMC", dass er das Champions-League-Spiel gegen seinen früheren Klub Real Madrid am 15. Februar verpassen wird.

Und nicht nur das – inzwischen soll bereits seine gesamte Karriere auf der Kippe stehen. Das berichtet die Pariser Tageszeitung "Le Parisien". Zitiert wird dabei der frühere Arzt der französischen Nationalmannschaft.

Sergio Ramos kämpft mit Wadenproblemen

"Es geht um den Aufbau des Wadenmuskels. Sie müssen bedenken, wie der Muskel angesichts der Schläge, die Ramos in seiner Karriere einstecken musste, gealtert ist. Nach 19 Jahren im Profi-Fußball ist die Frage, wie sehr das seine Waden geschwächt hat", erklärt Jean-Marcel Ferret.

Auch unzählige Reisen in die alte Heimat sollen der Heilung nicht zuträglich gewesen sein. So flog Ramos erst in der vergangenen Woche in die spanische Hauptstadt, um sein neues Fitnessstudio zu eröffnen.

Nach regelmäßigen Einsätzen für PSG sieht es aktuell in jedem Fall nicht aus.

