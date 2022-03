Köln (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat vier Tage nach dem Champions-League-Aus seinen Aufwärtstrend in der Serie A erwartungsgemäß fortgesetzt. Gegen Aufsteiger US Salernitana gewann die Alte Dame am Sonntagnachmittag souverän 2:0 (2:0), damit ist Juve seit 16 Ligaspielen ungeschlagen. Der Rückstand des Tabellenvierten auf Spitzenreiter AC Mailand beträgt weiterhin sieben Punkte.

Paulo Dybala (5.) und der serbische Winter-Zugang Dusan Vlahovic (29.) mit seinem 21. Saisontreffer erzielten die Tore für den überlegenen Pokalsieger. In der Königsklasse war Juventus am Mittwoch durch eine 0:3-Heimniederlage im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal krachend gescheitert.