Köln (SID) - Lazio Rom hat das Fußball-Stadtderby gegen die Roma gewonnen und den Rivalen in der Tabelle der italienischen Serie A überholt. Durch ein 1:0 (1:0) sprangen die Biancocelesti mit jetzt 27 Punkten auf den dritten Platz hinter der enteilten SSC Neapel (35) und Meister AC Mailand (27).

Felipe Anderson traf für Lazio (29.), die AS Rom mühte sich in den verbleibenden 60 Minuten vergeblich um den Ausgleich. Die Roma (25) ist nur noch Fünfter, am Abend könnte Inter Mailand (24) oder Rekordmeister Juventus Turin (23), die im Derby d'Italia aufeinandertreffen, vorbeiziehen.