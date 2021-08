Lyon (SID) - Der französische Fußball-Klub Olympique Lyon steht kurz vor der Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Xherdan Shaqiri. Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, gibt es eine prinzipielle Einigung mit dem FC Liverpool über einen Transfer in Höhe von elf Millionen Euro. Der ehemalige Bayern-Spieler wurde am Sonntagabend noch zum Medizincheck in Lyon erwartet.

Shaqiri bringt es bisher auf 96 Länderspiele für die Schweiz, beim FC Liverpool kam er in der hochkarätig besetzten Offensive von Teammanager Jürgen Klopp zuletzt nur selten zum Einsatz. Zwischen 2012 und 2015 spielte der 29-Jährige für den deutschen Rekordmeister Bayern München und holte mit dem Verein 2013 das Triple.