München - Schon lange hat Nicklas Bendtner Kultstatuts erreicht - weniger wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern vielmehr aufgrund seiner Verfehlungen abseits des Rasens.

Nun fügt der ehemalige Angreifer des FC Arsenal seiner Skandal-Historie ein weiteres Kapitel hinzu. Wie die englische Zeitung "The Sun" berichtet, sieht sich der einstige dänische Nationalspieler in seiner skandinavischen Heimat einem Gerichtsprozess ausgesetzt.

Sieben Verstöße im Straßenverkehr

Am 27. April muss Bendtner demnach vor einem Gericht in Kopenhagen erscheinen. Ihm werden zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen und fünfmaliges Fahren ohne gültigen Führerschein im Zeitraum von Juni 2020 bis Februar 2021 zur Last gelegt. Zudem planen die Staatsanwälte eine Beschlagnahme von Bendtners Porsche Taycan Turbo S.

Zu den zwei Anklagen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung wird sich der ehemaliger Wolfsburger schuldig bekennen - ganz im Gegensatz zu den Anklagen wegen Fahrens ohne entsprechende Lizenz.

Bendtner-Anwältin: "Sollte freigesprochen werden"

"Er sollte freigesprochen werden. Wir werden eine Beschwere beim höchsten Gericht einreichen, sollte ihn das Bezirksgericht für schuldig befinden", kündigte Anja Velbaek Mouridsen an.

Wie die Anwältin von Bendtner betont, verfügt der einstige Bundesliga-Stürmer über eine englische Fahrerlaubnis, die auch in Dänemark gültig ist.

