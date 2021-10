Frankfurt am Main (SID) - Der Berliner Daniel Siebert steht auf der Schiedsrichterliste für den nach längerer Pause wieder ausgetragenen Arab Cup. Insgesamt nominierte der Fußball-Weltverband FIFA am Dienstag zwölf Referees aus den sechs Kontinentalverbänden für das Turnier in Katar (30. November bis 18. Dezember). Mit Siebert reisen die Linienrichter Rafael Foltyn und Christian Gittelmann an den Persischen Golf, Christian Dingert wird als Videoassistent fungieren.

Beim Arab Cup messen sich 16 Teams aus dem arabischen Raum, es ist das Nachfolgeturnier des von 1963 bis 2012 neunmal ausgetragenen Arabischen Nationenpokals. Gespielt wird in den Stadien der WM 2022, das Event wird somit zum wichtigen Testlauf für das Großereignis.