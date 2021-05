Prag (SID) - Slavia Prag hat sich zum zweiten Mal in drei Jahren das tschechische Fußball-Double gesichert. Im Pokalfinale setzte sich Prag gegen Viktoria Pilsen mit 1:0 durch, den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Abdallah Sima in der 73. Minute. Slavia hatte sich bereits Anfang Mai die dritte Meisterschaft in Folge gesichert.