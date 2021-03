München - Die walisische Nationalmannschaft wird für das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien (Dienstag, 30. März, ab 20:45 Uhr) freiwillig auf ein Trio verzichten.

Laut einer Mitteilung des walisischen Verbandes haben drei Spieler gegen die Verbandsregeln verstoßen und wurden daraufhin mit sofortiger Wirkung aus dem Kader entlassen. Dabei handelt es sich um den von Schalke an Stoke verliehenen Rabbi Matondo, Tyler Roberts und Hal Robson-Kanu.

Wie die englische Zeitung "Sun" berichtet, soll das Trio die Sperrstunde im Mannschaftshotel überzogen haben und wurden zu später Stunde außerhalb der Zimmer angetroffen. "Sorry an das Team, den Staff und die Fans. Ich werde weiter so hart wie möglich arbeiten, um mir einen Platz im EM-Kader zu verdienen", entschuldigte sich Roberts bereits öffentlich. Er und Matondo standen zuletzt beim 1:0-Testspiel-Sieg der walisischen Nationalmannschaft gegen Mexiko in der Startelf, Robson-Kanu wurde eingewechselt.

