München - Kuriose Szenen beim Halbfinal-Hinspiel des portugiesischen Pokals zwischen Sporting Braga und dem FC Porto. Nach einem rüden Foul von Portos Luis Diaz erlitt Braga-Verteidiger David Carmo eine offenbar schwerwiegende Knöchelverletzung.

Der Rettungswagen fuhr aufs Feld, um den 21-Jährigen nach einer ersten Versorgung vor Ort abzutransportieren. Doch als Carmo in den Wagen verfrachtet worden war, sprang der Motor nicht mehr an. Spieler beider Teams schritten zur Tat, schoben mit vereinten Kräften den Rettungswagen an und gaben so Starthilfe.

Braga trifft in zwölfminütiger Nachspielzeit

Das Ausmaß von Carmos Verletzung ist bis dato noch unklar. Diaz flog für sein Foul vom Platz, später sah mit Uribe ein zweiter Porto-Akteur Rot. In doppelter Unterzahl verspielten die Gäste damit in der zwölfminütigen Nachspielzeit eine 1:0-Führung.

Fransergio traf in der 102. Minute zum 1:1 Ausgleich für Braga. Das Rückspiel des "Taca de Portugal" findet am 3. März statt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.