Lissabon - Die portugiesische Justiz hat fünf Personen wegen Spielmanipulationen in der 2. Fußball-Liga zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Manipulationen wurden im Auftrag eines illegalen Wettnetzwerks in Malaysia durchgeführt. Darin verwickelt war auch Zweitligist Leixoes SC, der vom Strafgerichtshofs in Lissabon für zwei Jahre von allen Profi-Wettbewerben ausgeschlossen wurde.

Vier der fünf Personen wurden zu Freiheitsstrafen von über fünf Jahren verurteilt. 19 weitere Angeklagte erhielten Bewährungsstrafen, darunter zahlreiche Fußballer.

