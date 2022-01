Köln (SID) - Sport 1 überträgt die anstehende Fußball-Klub-Weltmeisterschaft im deutschen Free-TV. Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, werden die beiden Halbfinal-Spiele mit Champions-League-Sieger FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel und Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras sowie das Finale live auf Sport1 gezeigt.

Die restlichen Spiele des Turniers, das vom 3. bis 12. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, gibt es auf der neun Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra zu sehen.

Insgesamt sieben Teams nehmen an der Klub-WM teil und spielen um die Nachfolge von Bayern München. Neben den Vertretern der sechs Kontinentalverbände Chelsea (England), Palmeiras (Brasilien), CF Monterrey (Mexiko), AS Pirae (Tahiti), Al-Hilal SFC (Saudi-Arabien) und Al-Ahly SC (Ägypten) ist der Meister des Gastgeberlands Al-Jazira Club mit dabei.

Chelsea bestreitet sein Halbfinale am Mittwoch dem 9. Februar (ab 17.30 Uhr), bereits am Dienstag kämpft Palmeiras um den Final-Einzug (ab 17.25 Uhr). Das Endspiel findet am 12. Februar statt, die Übertragung beginnt um 17.00 Uhr.