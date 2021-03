Madrid (SID) - Not macht erfinderisch: Ein Stromausfall im Stadion von Dinamo Tiflis hat die spanische Fußball-Nationalmannschaft nach dem abgebrochenen Training für das WM-Qualifikationsspiel in Georgien zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen. Weil auch in den Waschräumen kein Licht brannte, duschte die Mannschaft im Schein der Handy-Taschenlampen. Das berichtete die Zeitung Marca.

Anschließend fuhr das Team zurück ins Hotel. Das Training für die Begegnung am Sonntag war zuvor nach nur 30 Minuten abgebrochen worden, weil plötzlich das Flutlicht ausfiel. Die Mannschaft des Gastgebers hatte zuvor noch ohne Probleme trainieren können.