Lausanne - Der Marktwert der Fußball-Profis aus den fünf großen europäischen Ligen droht durch die Coronakrise stark zu fallen. Laut dem Internationalen Zentrum für Sportstudien CIES im Schweizer Neuenburg könnte der Transferwert der Spieler in der Bundesliga, der englischen Premier League, der spanischen La Liga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 durch die Auswirkungen der Pandemie um fast ein Drittel sinken.

In einer am Montag veröffentlichten Studie rechnete das CIES vor, dass der gesamte Marktwert der Spieler aus den fünf großen Ligen um 28 Prozent von 32,7 auf 23,4 Milliarden Euro sinken würde, sollte die derzeit unterbrochene Saison nicht mehr zu Ende gespielt und Spielerverträge bis Juni nicht verlängert werden. Beim deutschen Rekordmeister Bayern München etwa gehen die Forscher in diesem Fall von einem Marktwertverlust von 267 Millionen Euro (minus 33 Prozent) aus.

CIES: Ältere Profis am stärksten betroffen

Das Ausmaß des Rückgangs hänge von mehreren Faktoren ab, "wie dem Alter der Spieler, der Vertragsdauer, dem Karriereweg und der jüngsten Leistung", wie das CIES schrieb: "Der relativ gesehen größte Verlust betrifft alternde Fußballer mit kurzfristigen Verträgen, die in der laufenden Saison weniger Spiele bestritten haben als in der vorherigen."

Demnach würde sich beispielsweise der geschätzte Transferwert des französischen Weltmeisters Paul Pogba (27), der für Manchester United in dieser Saison verletzungsbedingt erst sieben Punktspiele bestritten hat, von 65 Millionen auf 35 Millionen Euro nahezu halbieren.

