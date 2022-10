München - Die Macher der Super League finden auch mit ihrem erneuten Vorstoß keine Akzeptanz - zumindest in Deutschland.

Der Wettbewerb soll die Champions League ablösen, so ist zumindest der Plan. Doch Unterstützung von deutschen Klubs ist bei dem Vorhaben trotz der neuen Offensive nicht zu erwarten.

Kahn: Klar pro Champions League

"Der Versuch einer Super League ist vor eineinhalb Jahren krachend gescheitert", sagte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn der "Bild" und ergänzte: "Wir haben seitdem unsere Position immer wieder klar kommuniziert." Und die sei pro Champions League.

Auch in Dortmund ist die Super League kein Thema: "Die Champions League ist ein absolut überragendes Format, vor allem ab 2024 (dann mit 36 statt 32 Teilnehmern und deutlich mehr Partien, Anm.). Darüber hinaus fühle ich mich bei der UEFA sehr gut aufgehoben, da sie auch die kleineren Klubs im Blick hat", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Annäherungsversuch der Super-League-Macher gescheitert

In Leipzig steht man der Super League ebenso kritisch gegenüber. "Wir hatten uns bereits im April 2021, als es zuletzt solche Bestrebungen gab, dazu klar geäußert und die Pläne zur Gründung einer Super League rundherum abgelehnt. An unserer Haltung hat sich seitdem nichts geändert", sagte Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Die Versuche der Super-League-Macher auf Tuchfühlung zu den Bundesligisten zu gehen, dürfen als gescheitert angesehen werden.

Super League soll offener Wettbewerb sein

"Natürlich möchte ich auch den deutschen Klubs vermitteln, was sich an der Herangehensweise geändert hat", hatte Bernd Reichart, neuer Chef von A22 Sports Management, das die Super League unterstützt, der "dpa" zuletzt gesagt.

Er freue sich auf "auf Gespräche in jedem europäischen Territorium, natürlich auch in Deutschland", so Reichart weiter: "Ich werde gerade die Offenheit des Wettbewerbs hinterlegen."

Massiver Widerstand gegen die Super League

Der erste Versuch, eine Super League zu etablieren, war im April 2021 gescheitert. Damals konnten sich zwölf Klubs, angeführt von Real Madrid, dem FC Barcelona und Juventus Turin, nicht mit ihren Plänen durchsetzen, die Champions League durch die Super League zu verdrängen. Deutsche Vereine waren von Beginn an nicht an dem Projekt beteiligt.

Es hatte massiven Widerstand von der UEFA und von Fans gegeben. Innerhalb weniger Stunden hatten sich daraufhin neun der zwölf Initiatoren wieder zurück gezogen. Die Pläne waren gescheitert und mussten auf Eis gelegt werden.

