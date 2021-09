München - Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reyna oder auch Tyler Adams - all diese Spieler stehen noch am Anfang ihrer Karriere, gelten als große Hoffnungsträger der USA und haben den Sprung aus ihrem Heimatland nach Europa geschafft.

Vor einigen Jahren waren US-amerikanische Fußballprofis wie Tim Howard, Landon Donovan und Michael Bradley, die ihre Sporen in europäischen Top-Ligen verdienten, noch eine Ausnahme. Dass mittlerweile wesentlich mehr ihrer Landsleute in den besten Meisterschaften um Titel und Punkte kämpfen, hängt mit den veränderten Bedingungen der Nachwuchsförderung in den USA und der wachsenden Popularität des Fußballs zusammen.

Klinsmann und die steigende Beliebtheit

"Das ist auch ein Verdienst von Jürgen Klinsmann. Er hat die Nationalmannschaft attraktiven Fußball spielen lassen, die Stadien waren immer gut gefüllt", erzählt Berti Vogts, zwischen 2013 und 2016 als Technischer Berater von Klinsmann beim US-Nationalteam tätig, im Gespräch mit ran.

Waren es laut "Spotrac" im Jahr 2009 noch rund 390.00 Schüler, die in der High School Fußball spielten, stieg die Zahl bis 2019 auf knapp 460.000 an. Doch von den Schulprogrammen bis in die MLS ist es ein weiter Weg, zumal die Voraussetzungen nicht optimal sind. "Es ist nicht sinnvoll, 16- bis 18-Jährige mit unterschiedlichen Fähigkeiten gemeinsam spielen zu lassen. Zudem liegt der Fokus nicht auf dem Sport, sondern auf der Schule", so Vogts.

Daher wurde im Jahr 2007 die U.S. Soccer Development Academy ins Leben gerufen. Das Ziel: Die besten Talente jeder Altersklasse zusammenzubringen, landesweit in Turnieren antreten zu lassen und Ausbildungsschwerpunkte sowie Philosophien zu vereinheitlichen. Das Programm stellte zudem eine Liga bereit, in der sich die einzelnen Talentschmieden und Klubs duellierten.

Akademiegründung, Homegrown-Regel, Ausbildungsentschädigung

"Der erste Schritt war die Gründung der U.S. Soccer Development Academy, die eine Plattform geschaffen hat, um die besten Spieler gegeneinander antreten zu lassen. Das startete vor 14 Jahren. Der zweite Punkt ist die gestiegene Investitionsbereitschaft der Teambesitzer", zitiert "Latest News Today" den derzeitigen Nationaltrainer Gregg Berhalter.

Auch die Einführung der Homegrown-Regel im Jahr 2008 trug ihren Teil zur Entwicklung bei. Da die MLS-Teams von nun an nicht mehr nur Spieler über ein Zuweisungsverfahren wie den SuperDraft unter Vertrag nehmen konnten, sondern diese in ihrer eigenen Akademie ausbilden und ihnen nach einem Jahr einen Kontrakt für die erste Mannschaft geben dürfen, wenn sie aus der Umgebung kommen, wurde die lokale und regionale Talentförderung verstärkt. Und Spieler konzentrierten sich nicht mehr auf die Colleges, um von dort den nächsten Schritt zu gehen, sondern richteten ihren Fokus auf die Vereine.

Im Jahr 2019 zog die MLS weitere Konsequenzen. Lange Zeit kassierten die Klubs kein Geld für Spieler, die sie selbst förderten und ausbildeten. In weiten Teilen der Fußballwelt ist eine solche Ausbildungsentschädigung, die im Solidaritäts- und Ausbildungsmodell der FIFA festgehalten ist, unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend.

Der US-Verband lehnt dieses Konzept aber ab und kassierte kein Geld für ins Ausland gewechselte Spieler, die MLS orientierte sich an dessen Haltung - bis zum April 2019. Dann gab die Liga bekannt, solche Zahlungen in Zukunft anzunehmen.

MLS: Teambesitzer fördern Jugendarbeit stärker

Die Anreize zur Investition in die Jugendarbeit stiegen in den vergangenen Jahren also immer weiter an, das Geld wurde von den Besitzern vermehrt in die Nachwuchsförderung gesteckt. Trainer wurden fest angestellt, Räumlichkeiten auf aktuelle Standards gebracht und Reise- sowie Ausbildungskosten übernommen.

Und die "Früchte dieser Arbeit", wie Berhalter den Status quo bezeichnet, ernten nun auch die europäischen Klubs. Eine Win-Win-Situation: Die US-Spieler dürfen sich auf dem höchsten Level beweisen, entwickeln sich weiter und verbessern so auch die Chancen der Nationalmannschaft.

"Die fußballerische Ausbildung, die Talente in den Staaten erhalten, ist mittlerweile komplett anders. Die Qualität der Trainer ist höher. Die verbesserte taktische und technische Ausbildung, gepaart mit den athletischen Fähigkeiten, sorgt dafür, dass immer mehr dieser Spieler auf höchstem Level performen", bewertete Jochen Sauer, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim FC Bayern München, gegenüber "Fox Sports" die Vorgänge in Übersee.

MLS-Importe: Davies, Richards, McKennie

Diese Entwicklung betrachtet er nicht nur aus der Ferne, sondern direkt vor Ort in München. Im Jahr 2018 ging der FC Bayern München eine Kooperation mit dem FC Dallas ein, 2019 schloss sich Chris Richards dauerhaft der U19 des deutschen Rekordmeisters an. Mittlerweile ist der Innenverteidiger dreimaliger US-Nationalspieler und geht in seine zweite Bundesliga-Saison als Leihspieler der TSG Hoffenheim.

Auch Mittelfeldspieler McKennie stammt aus der Dallas-Akademie, über die U19 und die A-Mannschaft des FC Schalke 04 führte sein Weg bis zu Juventus Turin in die Champions League. Auch Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies und der ehemalige Werder-Angreifer Josh Sargent stammen aus US-Leistungszentren und haben sich mittlerweile einen Namen gemacht.

Im Jahr 2020 erhielt die Nachwuchsförderung in den Vereinigten Staaten allerdings einen Knick. Die U.S. Soccer Development Academy verkündete im Zuge der Corona-Pandemie, die Arbeit einzustellen. Doch die MLS sprang in die Bresche und gründete die MLS Next.

MLS Next: Der Prozess wird fortgeführt

Insgesamt 113 Teams, darunter alle MLS-Klubs, mehrere USL-Klubs sowie 78 Elite-Akademien bilden innerhalb dieses Systems die verheißungsvollsten Youngster von der U13 bis zur U19 aus und lassen diese gegeneinander antreten. Damit auch in Zukunft weitere US-Talente die Fußballwelt erobern und die Nationalmannschaft endlich eine größere Rolle spielt als in der Vergangenheit.

"Mit den Spielern, die wir haben und vor allem mit Blick auf 2026, können wir uns alles erhoffen. Aber wir müssen uns ehrlich ansehen, wo wir stehen. Wir sind wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte davon entfernt, ein Titelanwärter zu sein. Das ist die Realität", fasst Tab Ramos, ehemaliger Nationalspieler und Trainer des MLS-Klubs Houston Dynamo, die Situation bei "Fox Sports" zusammen.

In den kommenden Jahren dürften noch viele weitere US-Talente europäischen Boden betreten und hier für Furore sorgen. Dass die Zukunft durchaus vielversprechend aussehen könnte, zeigte nicht zuletzt der Sieg beim Gold Cup im August. Dort traten die USA mit dem jüngsten aller teilnehmenden Teams an, dem nahezu alle Top-Stars fehlten, weil die Austragung mit der finalen Phase der Saisonvorbereitung in Europa kollidierte.

Zum Titelgewinn reichte es trotzdem - auch dank des Fortschritts in der Talententwicklung.

