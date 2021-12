München - Die sozialen Medien sind nicht selten gnadenlos. Marc-Andre ter Stegen weiß das natürlich. Und ist gut beraten, vorerst einen Bogen um Twitter zu machen.

Dort kursieren seit Mittwochabend diverse "Highlight-Videos" seines Auftritts in der Allianz Arena.

"Highlight-Videos" verspotten ter Stegen

Mal ist nur ein Hund zu sehen, der während des Aufwärmens sein Geschäft mitten auf dem Fußballplatz verrichtet.

Mal ein Kleinkind, das beim Tennisspiel jeden Ball ohne jegliche Reaktion an sich vorbeihoppeln lässt.

Mal ein Amateur-Keeper, der zwar wie ein Derwisch zwischen seinen Pfosten hin- und hereilt, letztlich dann aber doch einen harmlos wirkenden Flachschuss nach Pfostenberührung ins eigene Tor abfälscht.

0:3-Klatsche gegen Bayern zeigt Barca-Probleme auf

Vielleicht kann der Schlussmann vom FC Barcelona sogar darüber schmunzeln. Auch wenn es ihm schwerfallen sollte. Nach dem historischen Champions-League-Aus, das von der dritten 0:3-Klatsche in dieser Gruppenphase besiegelt wurde.

Bayern München war den Katalanen über die kompletten 180 Minuten turmhoch überlegen, weil Barca nur noch eine Karikatur des einst so stolzen Vereins ist, der sich für "mehr als ein(en) Klub" hält.

Der große Unterschied machte sich vor allem zwischen den Strafräumen bemerkbar, wo der heimische FCB seine Gäste gnadenlos dominierte.

Ter Stegen ließ sogar Messi staunen

Dennoch schossen sich während und nach der Partie nicht wenige auf die Nummer eins der "Blaugrana" ein. Vor allem Leroy Sanes mittig eingeschlagener Fernschuss erhitzte die Gemüter - denn in der Szene des vorentscheidenden 2:0 erinnerte ter Stegen tatsächlich an einen Keeper, der nur im Tor steht, weil er auf jeder anderen Position noch mehr Unheil anrichten würde.

Dabei gilt "MATS" seit Jahren als einer der fußballerisch besten Schlussmänner auf dem Planeten. Mit seiner Ballfertigkeit imponierte er einst im Training sogar Lionel Messi. Bis der Weltstar schnell verinnerlichte, dass da kein gewöhnlicher Torwart den Kasten seines Teams beschützte und sich obendrein um den umgehenden Spielaufbau verdient machte.

Einst für Barca mehr als ein Torwart

Damals war er für den FC Barcelona - um im Klub-Jargon zu bleiben - mehr als ein Torwart.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde der gebürtige Mönchengladbacher auf eine Stufe mit Manuel Neuer gestellt. Dem fünfmaligen Welttorwart, dessen Status als Nummer eins im Land als zementiert galt. Und es längst wieder ist.

Ter Stegen auf Verkaufsliste?

Denn während sich der Bayern-Star von zwei Fußbrüchen erholt und zu alter Stärke zurückgefunden hat, schwächelt ter Stegen seit seiner Knie-OP, die ihn die EM-Teilnahme kostete. Längst hat er sich angreifbar gemacht.

In Spanien wird sogar schon spekuliert, ob der 29-Jährige Teil einer durchaus prominent besetzten Verkaufsliste sei, auf der sich auch Frenkie de Jong und Sergino Dest wiederfinden sollen. So berichtet es Barca-Insider Gerard Romero. Wobei hier wohl eher im Vordergrund stehen dürfte, schnell an frisches Geld zu kommen.

Viele Baustellen abseits der Mannschaft

Denn trotz einiger verschuldeter Gegentreffer in dieser Saison gilt ter Stegen im Verein allem Anschein nach als unantastbar. Ein Status, den er sich mit diversen Weltklasse-Leistungen in den ersten sieben Spielzeiten bei Barca erarbeitet hat.

Das spanische Aushängeschild bietet ja auch genügend andere Baustellen. Nicht nur auf dem Rasen. Da wäre natürlich das Milliardenloch in den Kassen. Und die noch immer nicht komplett aufgearbeitete skandalumwitterte Präsidentschaft von Josep Maria Bartomeu.

Auch Pique und Busquets schwächeln

Auch das sind Störfeuer, die nicht spurlos an den Profis vorbeigehen dürften. Dazu gilt für ter Stegen: Die zuweilen wackelige Defensive um die in die Jahre kommenden Barca-Ikonen Gerard Pique und Sergio Busquets erleichtert ihm das Leben selbstredend nicht.

Aber genauso lässt sich nicht von der Hand weisen: Ein Keeper kann dem Team als Fels in der Brandung auch so viel Rückhalt geben, dass sich seine Vorderleute an ihm aufrichten können. Das gelingt ter Stegen längst nicht mehr so häufig wie noch in den vergangenen Spielzeiten.

Ter Stegen leitet entscheidenden Treffer gegen Villarreal ein

Zuweilen blitzt seine besondere Gabe noch auf. Ende November beim 3:1 beim FC Villarreal etwa, als er Depays späten Treffer zum 2:1 mit einem langen Ball einleitete. In solchen Szenen ist nicht zu verkennen, dass Barcas Nummer eins jederzeit für die speziellen Momente sorgen kann. Und auch für seinen Gegenüber eine Gefahr darstellt.

Doch weit häufiger lässt sich feststellen: Zunächst fliegen ihm die Bälle um die Ohren, dann prasselt die Kritik von allen Seiten auf ihn ein.

Die Zahl der Fans, die den Daumen beim Namen ter Stegen senken, nimmt stetig zu. In den keineswegs zimperlichen Medien seiner Wahlheimat wird der Familienvater als "ter Statue" veralbert, der in diesem Jahr "nicht mal ein Taxi anhalten" würde.

Einst von Journalisten heilig gesprochen

Was für ein tiefer Fall! Einst wurde ter Stegen als "Messi mit Handschuhen" gefeiert, von manchem Journalisten gar heilig gesprochen, zur Lebensversicherung des Teams erklärt.

Nach dem Auftritt in München kritisierte der Radioreporter Paco Gonzalez bei "Cadena Cope" dagegen: "Ich glaube, jedes Mal wenn er Neuer vor sich sieht, bekommt er einen Komplex." Es wäre wohl nur zu menschlich, hätte ter Stegen sich gerade für dieses Spiel selbst besonders unter Druck gesetzt - im Bestreben, sich vor den heimischen Fans von seiner allerbesten Seite zu zeigen.

Gleichzeitig wäre die Erklärung aber viel zu einfach. Denn all die anderen Situationen, in denen er in dieser Saison eine unglückliche Figur abgab, lassen sich so nicht unter einen Hut bringen. Schließlich steht nicht immer Neuer auf der anderen Seite.

Europa League - und bald Tabellenmittelfeld in La Liga?

Erst sechs Mal hielt ter Stegen in dieser Saison den Kasten sauber - davon drei Mal in der Champions League.

Auf der größten Bühne des Klubfußballs wird der 27-malige Nationalspieler vorerst nicht mehr zu sehen sein. Europa League heißt die nahe Zukunft. Und wenn es ganz übel läuft: Tabellenmittelfeld in La Liga. Als Siebter liegt Barca vier Punkte hinter den Europapokalrängen.

23 Mal musste er in 19 Partien hinter sich greifen. Sieben Spiele gingen schon verloren, zuletzt zwei nacheinander. Beschämende Zahlen für Barca. Aber ebenso für ter Stegen. Der nun also auch jede Menge Spott über sich ergehen lassen muss.

Sanes Gedanken beim Schuss ins Glück

"Sch**ß drauf, ter Stegen steht im Tor", überschrieb ein Twitter-User das Standbild von Sanes Schuss ins Glück. In Anspielung auf die Gedanken des DFB-Kollegen.

Und so schwingt die Frage mit: Hätte der Linksfuß vor zwei oder drei Jahren auch so gehandelt? Einfach mal aus der Distanz draufgehalten. Im Wissen, dass er es mit einem der weltbesten Keeper aufnehmen würde, der über schier unmenschliche Reflexe verfügt und den Abschluss womöglich nur müde weggelächelt hätte.

Heute, im Dezember 2021, war der Versuch jedenfalls sehr wohl lohnenswert. Ein Volltreffer. Das ist die bittere Wahrheit, der auch ter Stegen nicht entrinnen kann.

Marcus Giebel

