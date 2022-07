München - "Chelsea-Flop Werner zieht Interesse von RB Leipzig auf sich", titelt die "Daily Mail" in diesen Tagen.

Zwei Jahre nach seinem gefeierten Wechsel an die Stamford Bridge hat die wenig zimperliche englische Boulevardpresse ihr vernichtendes Urteil gefällt. Der 53-Millionen-Euro-Stürmer Timo Werner hat seine Vorschusslorbeeren aufgebraucht.

Mit mageren 23 Toren in 89 Pflichtspielen blieb er weit hinter den Erwartungen - wohl auch den eigenen - zurück. Noch dramatischer ist der Blick auf die Premier League: zehn Treffer in zwei Saisons - als Mittelstürmer viel zu wenig.

Dass Werner entscheidenden Anteil am Gewinn der Champions League 2021 hatte, als er mit seinem Treffer im Halbfinale gegen Real Madrid den Weg erst ebnete, ist quasi verjährt. Alte Meriten zählen nichts im schnelllebigen Profi-Geschäft.

Werner droht die Bank

Die Verpflichtung von City-Flügelstürmer Raheem Sterling für 56,2 Millionen Euro ist ein deutliches Indiz dafür, dass selbst Trainer Thomas Tuchel Werner in Gedanken schon abgeschrieben hat. Dem Deutschen droht die Bank. Und das ausgerechnet in der Saison der Winter-WM in Katar.

Dabei hatte Bundestrainer Hansi Flick dem 26-Jährigen mit auf den Weg gegeben, sich in London mit starken Leistungen für die Weltmeisterschaft zu empfehlen.

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass dies ein schwieriges, wenn nicht sogar ein unmögliches Unterfangen werden könnte.

Tuchel reagiert verschnupft auf Werner-Aussage

Weil Werner selbst die Lage offenbar ähnlich einschätzt, ließ er sich kürzlich zu einer Trotz-Aussage hinreißen. "Ich könnte überall glücklich sein", so der Angreifer. Bei Tuchel kam dieses Statement gar nicht gut an.

Der Trainer konterte: "Ich bin überrascht. Ich wäre sehr glücklich als junger Kerl, einen Vertrag beim FC Chelsea zu haben. Ich wäre einer der glücklichsten Menschen auf dem Planeten." Der 48-Jährige forderte von seinem Spieler: "Zeig Qualität, erobere dir einen Platz und verteidige dir deinen Platz."

Ein Satz wie eine schallende Ohrfeige.

Chelsea bietet Werner zum Tausch an

Dabei hatte Chelsea selbst in den vergangenen Wochen versucht, den glücklosen Angreifer loszuwerden. Denn mit einem Jahressalär von kolportierten 20 Millionen Euro ist Werner einer der Großverdiener bei den Blues. Aufwand und Nutzen stehen hier im deutlichen Missverhältnis.

Zunächst wurde Werner Borussia Dortmund angeboten, Gespräche zwischen Berater und BVB-Führung soll es gegeben haben. Am Ende sollen die Schwarz-Gelben laut "RND" nicht 100 Prozent überzeugt gewesen sein.

Ein Deal mit Juventus Turin scheiterte, weil Tauschobjekt Matthijs de Ligt lieber beim FC Bayern anheuerte. Ein Tausch mit RB Leipzig kam nicht zustande, da sich Nordi Mukiele jetzt Paris St. Germain anschließt.

Tuchel geht - Stand heute - davon aus, dass Werner nun in London bleiben wird. "Er hat auch noch etwas zu beweisen", so der Trainer. Auch die "Daily Mail" glaubt nicht mehr an einen Abschied des Stürmers, der vertraglich noch bis 2025 an die Blues gebunden ist.

Für Werners WM-Ambitionen wäre das ein Desaster.

Letzte Hoffnung: RB Leipzig

Zwei Hoffnungen bleiben. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano gebe es aktuell mit Juventus Turin und RB Leipzig zwei Interessenten. Eine Leihe sei eine Option, heißt es. Bei Juve wäre Werner allerdings nur dann eine Alternative, sollte der Transfer von Alvaro Morata scheitern. Der Spanier gilt als Wunschkandidat von Trainer Massimiliano Allegri, weil er bereits seit zwei Jahren auf Leihbasis für die Alte Dame erfolgreich auf Torejagd gegangen war.

Eine mögliche Rückkehr zu RB Leipzig dürfte demnach der größte Silberstreif am Horizont sein. Nach dem Mukiele-Verkauf hätten die Sachsen das nötige Kleingeld, um die 40-Millionen-Euro-Ablöse aufbringen zu können.

Der "Leipziger Volkszeitung" zufolge soll sich Werner ein Comeback bei RB wünschen. "Sky" vermeldete einen ersten "Gedankenaustausch" beider Parteien, aber noch "keine konkreten Verhandlungen".

RB muss sich die Frage stellen, wie sinnvoll eine Rückholaktion wirklich ist. Trauen die Sachsen ihrem früheren Vorzeige-Knipser zu, an alte Leistungen anzuknüpfen - trotz angeknackstem Selbstvertrauen?

Von der Antwort hängt wohl auch Werners Schicksal in der Nationalmannschaft ab. Es sei denn, der "Chelsea-Flop" (Zitat der "Daily Mail") wird über Nacht wieder zum gefeierten Star.

Gerade in England geht das manchmal ganz schnell.

Carolin Blüchel

