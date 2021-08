Köln (SID) - Der niederländische Fußball-Nationaltorwart Maarten Stekelenburg hat am Freitag seinen Abschied aus der Elftal verkündet. Der 38-Jährige will künftig nur noch für seinen Verein Ajax Amsterdam spielen. Er bestritt 63 Länderspiele für Oranje, bei der EM-Endrunde in diesem Sommer war der Oldie Stammkeeper des EM-Champions von 1988 gewesen.