London (SID) - Neuer Job für Kolo Toure: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler der Elfenbeinküste ist neuer Teammanager des englischen Zweitligisten Wigan Athletic. Dies teilte der Klub am Dienstag mit. Der 41-Jährige, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für den FC Arsenal und Manchester City spielte, unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Zuletzt war der frühere Abwehrspieler als Co-Trainer bei Leicester City tätig. Aufsteiger Wigan steht in der Championship nach 21 Spielen mit nur 23 Punkten auf einem Abstiegsplatz.

"Ich bin sehr stolz darauf, zum Manager von Wigan Athletic ernannt worden zu sein. Wigan ist ein großer Verein mit sehr leidenschaftlichen Fans. Gemeinsam können wir weiterhin die richtigen Schritte nach vorne machen", wird Toure auf der Klubseite zitiert.