Salzburg (SID) - Der auch in der Bundesliga gehandelte Trainer Matthias Jaissle hat seinen Vertrag beim österreichischen Fußball-Meister RB Salzburg vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Der frühere Hoffenheim-Profi hatte den Klub vor der zu Ende gehenden Saison von Jesse Marsch übernommen und das Double gewonnen.

Außerdem führte er Salzburg erstmals ins Achtelfinale der Champions League. Dort scheiterte der Klub am FC Bayern (1:1/1:7).

"In dem Fall bin ich absoluter Überzeugungstäter. Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache", sagte der 34-Jährige: "Ich fühle mich im Verein und in der Region pudelwohl, weiß die Bedingungen und das ganze Umfeld hier sehr zu schätzen."

Jaissle passe "perfekt" zum Verein, meinte Sportchef Christoph Freund und lobte dessen "herausragende" Arbeit. Der Deutsche habe "eine große Trainerkarriere vor sich".