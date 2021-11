Prag (SID) - Miroslav Pelta, früherer Präsident des tschechischen Fußballverbandes (FACR), ist wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in erster Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der 56-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro bezahlen. Dies berichteten tschechische Medien am Freitag. Pelta legte demnach unmittelbar Berufung gegen das Urteil ein.

Pelta, von 2011 bis 2017 FACR-Präsident, muss sich mit der ehemaligen tschechischen Bildungsministerin Simona Kratochvilova verantworten. Gemeinsam sollen sie staatliche Subventionen veruntreut und die Verteilung der Gelder manipuliert haben.