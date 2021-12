Köln (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Udinese Calcio hat den bisherigen Assistenzcoach Gabriele Cioffi zum Interimstrainer befördert. Cioffi folgt auf Luca Gotti, der am Dienstag entlassen worden war.

Cioffi soll die Mannschaft so lange trainieren, bis ein Nachfolger für Gotti gefunden wird, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Udinese spielt am Samstag gegen Tabellenführer AC Mailand. Gotti hatte die Norditaliener seit 2019 trainiert.

Der Klub zog mit der Entlassung Gottis die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt der Mannschaft, die auf den 14. Platz der Tabelle gerutscht ist.