München - Das wäre ein echter Hammer!

Wie die "Times" berichtet, will die UEFA im September die Abschaffung des Financial Fairplay vorschlagen und stattdessen eine Gehaltsobergrenze für die Klubs einführen. Durch die Zahlung einer "Luxussteuer" könne das Limit aber überschritten werden. Die Regeln sollen ab 2022 zunächst für drei Jahre gelten.

Dem Bericht zufolge sollen die Klubs nur noch einen festgelegten Anteil ihrer Einkünfte für Gehälter einsetzen dürfen. Im Raum stehen 70 Prozent, wie es aktuell bereits in La Liga praktiziert wird. Die fällige "Luxussteuer" soll dann an die UEFA entrichtet werden, die das Geld dann an die Klubs umverteilt, die die Obergrenze eingehalten haben.

Klubs droht weiterhin Ausschluss

Wie das Blatt außerdem berichtet, soll es aber weiterhin Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben geben, wenn die Vereine sich dauerhaft nicht an die Obergrenze halten.

Zuletzt hatte Bayern-Boss Oliver Kahn für die Einführung des sogenannten "Salary Cap" geworben und angekündigt, dass dies kommen werde. Sollte die Regelung tatsächlich kommen, würde sich der Fußball am US-Sport orientieren. In den dortigen Top-Ligen ist ein Salary Cap bereits die Regel.

Das Financial Fairplay hingegen erlaubt den Klubs ein Defizit von bis zu 30 Millionen Euro in drei Jahren, dieses darf allerdings durch externe Geldgeber ausgeglichen werden. Seit der Corona-Pandemie wurden diese Vorgaben aber gelockert.

