München - Die UEFA plant offenbar ein Final-Four-Turnier, um die Champions und Europa League in dieser Saison doch noch zu Ende zu bringen. Aktuell ist der Spielbetrieb in sämtlichen europäischen Ligen sowie in allen internationalen Wettbewerben wegen des Coronavirus still gelegt.

Am Dienstag trifft sich der Verband zu einer Krisensitzung. Der "AS" zufolge will der stellvertretende Generalsekretär Giorgio Marchetti seinen Vorschlag in einer Video-Konferenz präsentieren und die Vertreter der 55 Organisationen darüber abstimmen lassen.

Die Idee: Die Halbfinals und das Endspiel sollen innerhalb von vier Tagen am ursprünglichen Final-Ort ausgetragen werden. So könnte man die Anzahl der Spiele sowie den Reiseaufwand reduzieren. Das Final-Four der Champions League würde dann in Istanbul, das Turnier der Europa League in Danzig stattfinden.

Nur ein Spiel im Viertelfinale

Voraussetzung dafür ist aber, dass die Achtelfinals und Viertelfinals zuvor gespielt werden können. Auch hier plant die Uefa offenbar eine Ausnahme-Regelung.

So soll die Runde der letzten Acht nicht in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Stattdessen soll es pro Paarung nur ein Spiel geben. Per Losentscheid soll das Heimrecht ermittelt werden. Alternativ wäre auch ein neutraler Ort denkbar.

Achtelfinals noch nicht ausgetragen

Bislang haben sich in der Champions League RB Leipzig, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo und Paris St. Germain für das Viertelfinale qualifiziert.

Die Achtelfinal-Rückspiele zwischen FC Bayern - FC Chelsea, Manchester City - Real Madrid, FC Barcelona - SSC Neapel und Juventus Turin - Olympique Lyon wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

In der Europa League fanden bislang nicht einmal alle Achtelfinal-Hinspiele statt.

Entscheidung über EM-Absage

Im Rahmen der Krisen-Sitzung soll auch über eine mögliche Absage der Europameisterschaft (ab 12. Juni) entschieden werden. Denkbar sei laut "AS" eine Verschiebung auf Sommer 2021.

Dafür müsste jedoch auch der Fußball-Weltverband FIFA grünes Licht geben und seinerseits die Klub-WM verlegen.

