UPDATE: Real vs. Eintracht - Madrid gewinnt Supercup

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat das Duell um den UEFA-Supercup mit Real Madrid verloren. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner unterlag dem Champions-League-Gewinner im Olympiastadion von Helsinki 0:2 (0:1) und verpasste damit 84 Tage nach dem Europapokal-Finale in Sevilla den nächsten internationalen Titel.

Der Ex-Münchner David Alaba (37.) und Karim Benzema (65.) trafen für die Königlichen, die sich zum fünften Mal den europäischen Supercup sicherten. Damit zog Real mit den Rekordsiegern AC Mailand und FC Barcelona gleich. Zuletzt hatte Bayern München 2020 als deutsche Mannschaft den UEFA-Supercup gewonnen.

UPDATE: Real vs. Eintracht - 1:0 zur Halbzeit

Pause in Helsinki! Im Finale des UEFA Supercups führt Real Madrid nach 45 Minuten gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0. Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn verbuchten beide Teams ihre ersten dicken Möglichkeiten. Doch sowohl Kamada (14.) als auch Vinícius Júnior (17.) ließen das 1:0 liegen. Die Frankfurter präsentieren sich im Vergleich zum vergangenen Freitag in allen Belangen verbessert, gehen aber dennoch mit einem Rückstand in die Pause, da Alaba nach einer Ecke zuschlug (37.). Der Führungstreffer beflügelte die Madrilenen zwar sichtlich und sorgte für eine kurze Real-Druckphase, doch für den zweiten Durchgang ist weiterhin alles offen.

Real Madrid vs. Eintracht: Wo kann ich den Supercup heute live im Free-TV sehen?

Eintracht Frankfurt trifft am Mittwoch auf Real Madrid - der Supercup wird live im Free-TV bei RTL ausgestrahlt.

Madrid - Frankfurt: Ist das Spiel heute live im Pay-TV zu sehen?

Nein, der Supercup wird nur im Free-TV und im Livestream verfügbar sein.

Real - Eintracht: Wo kann ich das Spiel heute im kostenlosen Livestream sehen?

Einen kostenlosen Livestream zu dem Spiel gibt es nicht. Den Supercup gibt es im Livestream nur für Abonnementen: Entweder über DAZN oder über RTL+ - beides ist auch als App (IOS und Android) verfügbar und kann über Smartphones und Tablet genutzt werden.

Supercup 2022: Kann ich Real gegen die Eintracht heute im Liveticker verfolgen?

Klar, mit ran.de verpasst ihr kein Highlight der Partie zwischen Real und Frankfurt.

Real - Frankfurt: Wann ist Anpfiff beim Supercup?

Das Spiel zwischen Frankfurt und Madrid wird um 21 Uhr in Helsinki im Olympiastadion angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Michael Oliver aus England.

Supercup 2022: Wieviele Tickets haben Real und Frankfurt bekommen?

Das Spiel zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt wird mit 31.500 Zuschauern ausverkauft sein. Beide Vereine haben im Vorfeld 10.000 Tickets erhalten, wovon die SGE 8.000 an ihre Fans verkaufte, Real dagegen nur 1.800. Der Rest wanderte in den freien Verkauf der UEFA.

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Real: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Eintracht: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Sow, Rode, Knauff, C. Lenz, Kamada, Lindström - Borre

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Anpfiff: 21 Uhr

Ort: Helsinki, Olympiastadion

Schiedsrichter: Michael Oliver

Trainer: Carlo Ancelotti (Real), Oliver Glasner (Eintracht)

TV-Übertragung: RTL

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.de