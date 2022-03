Moskau/München - Der ehemalige Bundesligatrainer Markus Gisdol (unter anderem HSV und 1. FC Köln) ist von seinem Trainerposten bei Lokomotive Moskau zurückgetreten.

"Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet", sagte Gisdol der "Bild". In der knappen Klubmitteilung war die Rede davon, dass der deutsche Trainer entlassen worden sei.

Gisdol erklärte: "Ich kann nicht in Moskau auf dem Trainingsplatz stehen, die Spieler trainieren, Professionalität einfordern und ein paar Kilometer weiter werden Befehle erteilt, die großes Leid über ein gesamtes Volk bringen. Das ist meine persönliche Entscheidung und hiervon bin ich absolut überzeugt."

Gisdols Nachfolger ist ein alter Bekannter: Der frühere Hoffenheimer Bundesliga-Profi Marvin Compper (ein DFB-Länderspiel) übernimmt die Mannschaft.

