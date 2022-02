Frankfurt am Main - Nach dem militärischen Angriff Russlands fordert der ukrainische Fußball-Verband (UAF) den Ausschluss russischer Mannschaften von internationalen Wettbewerben.

Einen entsprechenden Appell werde das UAF-Exekutivkomitee an den Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union (UEFA) richten, hieß es in einem Statement am Donnerstag.

Ukraine-Krieg: Ausschluss russischer Teams von internationalen Wettbewerben?

Dabei gehe es um Russlands Nationalteam sowie russische Vereinsmannschaften in Wettbewerben der FIFA und UEFA. Zudem will sich der ukrainische Verband bei der UEFA dafür einsetzen, den Austragungsort für das Finale der Champions League sowie den Finalort für den Supercup 2023 "so schnell wie möglich zu ändern", hieß es.

Das Champions-League-Finale wird die UEFA dem russischen St. Petersburg am Freitag entziehen. Der Supercup im kommenden Jahr ist derzeit im russischen Kasan geplant.

